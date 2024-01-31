В Надеждина никто не верит – Ходорковский вновь зовёт экстремистов к участкам

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Кандидат от партии «Гражданская инициатива» и единственная надежда всех иноагентов и либералов Борис Надеждин привез сегодня в ЦИК подписи за свое выдвижение на пост президента РФ.

Их 105 тысяч, хотя политик уверяет, что собрал 200 тысяч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Именно такое максимальное количество подписей принимает ЦИК от кандидатов с учетом возможного брака.

«Из внутренних источников известно, что качество 20% листов спорное. Поэтому, оппозиционеры заранее качают тему преднамеренного отказа. Совет ЦИК: покажите все спорные листы», – прокомментировал это событие в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Накануне отказался от участия в президентской гонке лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он принес в ЦИК 19 коробок с подписями, но картинно призвал сторонников голосовать за действующего президента Владимира Путина.

Следующим сдался основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов. Он пояснил отказ от участия в выборах тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.

Еще одна кандидатка «молодая мама из Тамбова» Ирина Свиридова, выдвинутая «Демократической партией России» выбыла из гонки, потому что не смогла набрать необходимого количества подписей.

Пока еще в борьбе эпатажный бьюти-блогер Рада Русских и лидер спойлер-партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Однако эксперты единодушно прогнозируют, что их ЦИК не зарегистрируют. На принятие решения у комиссии по закону 10 дней.

Как ни странно, все эти отставки дают основания Надеждину для самуверенных заявлений. Сегодня он пообещал набрать на выборах 10%.

Дело в том, что накануне исследовательская группа «Рашн Филд» опубликовала данные “соцопроса”, согласно которым Надеждин выходит на второе место с 10%. Владимиру Путину группа, известная скандальными опросами о не поддержке россиянами СВО, дает 79%.

«Закроется этот Russian Field, чую. У них там масса нарушений противопожарной безопасности. И коробки от продукции недружественных стран в мусоре», – шутливо прогнозирует политолог Сергей Марков.

В правдивости опроса сомневается его коллега Павел Данилин.

«Это как сферический конь в вакууме: может быть такой результат, а может не быть. Чтобы у либерального кандидата результат был больше, чем у КПРФ и ЛДПР, должен сложиться целый ряд условий. Пока что нет ни одного момента, чтобы либеральный кандидат показал результат больше, чем у завсегдатая Дома-2», – написал он, намекая на полтора процента Собчак на прошлых выборах президента.

Беглый либерал-иноагент Станислав Белковский считает, что теперь Надеждина за его “слишком большие успехи” уж точно не допустят на выборы.

«Надеждин слишком резко рванул с места в карьер. В такой ситуации выпускать его на финишную прямую для Кремля — вредно/опасно. Нужна не цветущая сложность пейзажа выборов, а напротив — предельное упрощение. Так что в бюллетене оставят системных псевдооппозиционеров от думских партий + Малинковича как спойлера для Харитонова. КПРФ не должна получать много», – пишет Белковский.

Журналист Дмитрий Севрюков считает, что в этом случае резко улучшатся показатели кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

«Крайне важно, какую именно программу презентует кандидат от «Новых Людей». Если она будет достаточно либеральной, то вероятно, что Надеждин сможет напрямую поддержать Даванкова в том случае, если основного «антивоенного» кандидата все же зарубят по подписям. В этом случае Даванков и вправду сможет стать единым кандидатом от оппозиции, как «не самый людоед», – написал он.

Снимут Надеждина или оставят, планы иноагентов по дестабилизации обстановки в России на выборах не меняются. Беглый олигарх Михаил Ходорковский продолжает призывать людей на несанкционированные акции.

«Абсолютно неважно, кто такой Надеждин и с какой целью он пошел на выборы. Важно, что Борис Надеждин это не Путин, а легитимная и безопасная опция выступить против диктатора и развязанной им войны. Исход кампании 2024 года решается не в ЦИКе, а в умах людей. Люди должны поверить, что у Путина легитимности больше нет. Если Надеждина не допустят, принципиально это ничего не меняет. Все равно нужно придти к участку в полдень 17 марта, увидеть, что мы не одиноки, а там как пойдет», – заявил Ходорковский в своем видеоблоге.