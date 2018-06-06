Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, НАТО, Общество, Политика, Украина

В НАТО обьявили о важном решении


Североатлантический альянс разместит два новых командных центра в Германии и США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Ожидается, что министры согласятся на усиление командной структуры НАТО на более чем 1200 человек.

Новое командование Объединенных сил для Атлантики будет располагаться в Норфолке в Соединенных Штатах и ​​в Ульме, Германия.

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