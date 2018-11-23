В НАТО с ужасом осознали, что новая российская ракета – это не блеф Путина

23.11.2018

В соцсетях активно обсуждают сообщение журналиста издания The Diplomat Анкита Панды, который написал, что разработанная в России крылатая ракета “Буревестник” c ядерной энергетической установкой получила в НАТО обозначение SSC-X-9 “Skyfall”.

Об этом сообщает “Российская газета”, уточняя, что этот журналист ранее брал комментарии комментарии у западных экспертов и генералов, а потому выложенная им в интернете информация наверняка соответствует действительности.

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“И что тут важного? Ну, обозвали натовцы по-своему новейшую российскую крылатую ракету, так они и прежде делали это не раз. Например, наш стратегический ядерный комплекс Р-36М “Воевода” именно с подачи Запада стал знаменит на весь мир как “Сатана”. Очень меткое, заметим, название. Как и почти полвека назад, когда это мощнейшее оружие только разработали, так и сейчас оно вызывает у генералов НАТО нервный тик.

С “Падающей с неба” крылатой ракетой натовцы, похоже, тоже угодили в самую точку. Представленная еще в марте президентом РФ оружейно-техническая новинка действительно может ударить по врагу как гром с неба – внезапно и сокрушающе мощно. Не случайно Владимир Путин так отозвался об этой ракете: низколетящая и малозаметная. Несет ядерную боевую часть, имеет практически неограниченную дальность действия и непредсказуемую траекторию полета. Способна обходить рубежи перехвата и неуязвима для всех существующих и перспективных систем противоракетой и противовоздушной обороны”, – пишет издание.

Газета отмечает, что этот набор боевых и летных характеристик выглядит столь фантастичным, что поначалу в НАТО посчитали сообщение о ее разработке блефом, несмотря на то, что рассказ президента РФ сопровождался съемкой запуска крылатой ракеты и модельным показом того, как она может фактически в любой точке Земли огибать рубежи перехвата.

“Сам факт присвоения нашему “Буревестнику” кодового обозначения НАТО четко свидетельствует: никаких сомнений в наличии у России уникальной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой у руководства альянса больше нет”, – резюмирует “РГ”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, американцы испугались нового российского оружия.

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