В новой «Украинской Церкви» будут причащаться попкорном

30.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Неожиданный поворот получила история с переходом в порошенковский раскол бывшего Винницкого митрополита Симеона, который был запрещен в служении после того, как примкнул к новой структуре, подчиняющей с Стамбулу.

Как сообщает официальный сайт УПЦ Московского Патриархата, бывший митрополит Симеон, а ныне – гражданин Владимир Шостацкий – подал иск в суд с требованием отменить указ Киевского митрополита Владимирского об увольнении раскольника от управления Винницкой епархией и восстановить его в сане.

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По церковным правилам, Симеон-Шостацкий должен был бы направить апелляцию в Киевскую митрополию, а не государственный суд, отмечает председатель Юридического отдела протоиерей Александр Бахов.

«Неужели он думает, что суд вернет ему сан митрополита? Дело в том, что с точки зрения трудового законодательства Шостацкий не состоял в трудовых отношениях ни с Украинской Православной Церковью, ни с предстоятелем Церкви, поэтому данный спор не является предметом рассмотрения гражданского судопроизводства», – добавил юрист.

Он напомнил нормы украинского закона, согласно которым религиозные организации «действуют согласно со своей иерархической и институционной структурой, выбирают, назначают и заменяют персонал согласно своим уставам».

«Если еще государственные суды возьмутся решать канонические вопросы и вмешиваться в церковные дела, то это будет катастрофа. Мы уже видим, как законодательная и исполнительная ветви власти вмешиваются в церковные дела — не хватает судебной», – добавил Бахов, тем самым, дав понять, что Симеон-Шостацкий может заручиться поддержкой своего друга Петра Порошенко и, воспользовавшись административным ресурсом, выиграть дело, открыв еще один фронт войны против УПЦ МП.

Киевский политолог Дмитрий Джангиров язвительно прокомментировал сообщение о перспективе громкого судебного процесса. «Теперь у меня нет сомнений в том, что в новосозданной ПЦУ причащаться будут не хлебом, а покорном», – отметил эксперт.