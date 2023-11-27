В новом году Украина останется без всех своих партнёров – экс-советник Кучмы

Вадим Москаленко.  
27.11.2023 20:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В ближайшие несколько месяцев Украина окончательно лишится всех своих западных союзников.

Об этом в своём блоге заявил экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие несколько месяцев Украина окончательно лишится всех своих западных союзников. Об этом в...

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«Уже понятно, что в новом году Украина лишится главных своих партнёров, это США, Великобритания, Германия и Франция.

С США всё понятно, оно уже несколько месяцев всё более ярко проявляется. Для Украины не будет денег ни в каком пакете, ничего не будет. Это уже однозначно, Нижняя палата никаких денег не даст», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что для украинского руководства было большой ошибкой выступать с критикой своих заокеанских хозяев.

«Оскорбления Трампа, я думаю, уже привели к тяжелейшим последствиям для Зеленского, он вообще полностью списан. У Зеленского, Ермака и его бригады, никаких шансов уже нет», – подытожил экс-советник президента.

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