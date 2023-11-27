В новом году Украина останется без всех своих партнёров – экс-советник Кучмы

В ближайшие несколько месяцев Украина окончательно лишится всех своих западных союзников.

Об этом в своём блоге заявил экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже понятно, что в новом году Украина лишится главных своих партнёров, это США, Великобритания, Германия и Франция.

С США всё понятно, оно уже несколько месяцев всё более ярко проявляется. Для Украины не будет денег ни в каком пакете, ничего не будет. Это уже однозначно, Нижняя палата никаких денег не даст», – сказал Соскин.