В Нью-Йорке собираются судить Додона «за действия в пользу России»

23.04.2020, Москва, Елена Острякова

Действия молдавских властей, которые намерены расторгнуть договор о концессии международного аэропорта в Кишиневе, будут оспорены в суде Нью-Йорка.

Об этом пишет британское издание London Globe, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экономический аналитик Кристина Петру, утверждает, что президент Молдовы Игорь Додон хочет передать его своим «российским союзникам в Кремле».

Она заявила, что Додон «сделает все, чтобы расторгнуть концессионное соглашение, даже ценой уплаты значительной неустойки из государственного бюджета».

«Считается, что Додон хочет, чтобы российская компания «Новапорт» взяла под свой контроль Кишиневский аэропорт.

«Новапорт» – транспортная компания, специализирующаяся на управлении региональными аэропортами на всей территории СНГ», – говорится в статье.

Напомним, в феврале правительство Молдовы обратилось в суд с иском о наложении ареста на всю недвижимую собственность Avia Invest, взявшей в концессию аэропорт. Кабинет министров собирался аннулировать контракт и арестовать счета компании.

После этого Российский бизнесмен Андрей Гончаренко заявил, что продаст 95% акций компании Avia Invest. Он приобрел их в августе 2019 года у компании Ната Ротшильда NR Investments Ltd.

За два месяца до этого прошлый собственник компании Avia Invest SRL олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.