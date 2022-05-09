В Одессе денацифицирована база иностранных наемников

09.05.2022  14:53 (Мск), Одесса
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Одесса, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные уничтожили базу наемников, которая находилась на побережье Одессы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсетях местные жители отмечают, что уничтоженная гостиница на берегу моря в свое время была построена незаконно, а ее собственник, присвоивший часть пляжа, поплатился за свои действия.

Российские военные уничтожили базу наемников, которая находилась на побережье Одессы. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Последствия ракетного удара по прибрежному отелю на Фонтане выглядят ужасно. Хорошо, хоть никто не пострадал. Но они же показывают, насколько опасно отжимать у одесситов пляжи. Вместо того, чтобы первым встречать рассветы, хозяин первым встречает ракеты», – написал в своем блоге экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Там наёмники поселились. Да и по поводу отжима, вы правы. Бывает справедливое возмездие от мироздания», – добавляет херсонский журналист Николай Терещенко.

Кроме того, в Одесской области, по данным Минобороны России, уничтожены боевые вертолеты ВСУ.

«В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты», – заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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