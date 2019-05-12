В офисе грузинской партии открыли бордель

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Грузинская оппозиционная партия «Гирчи» решила открыть в своем офисе публичный дом. Бордель будет называться «Пионером», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом лидер движения Зураб Джапаридзе заявил на специальном брифинге, главной темой которого стала легализация проституции, сообщает ресурс News Tbilisi.

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В одной из комнат партийного офиса поставили кровать, но стенах и столиках – разного рода секс-игрушки и презервативы.

«Гирчи» уже несколько лет требует легализации оказания сексуальных услуг. Ранее в партии заявляли, что такой шаг станет превенцией от трефекинга (торговли людьми). Кроме того, он обеспечит безопасность жизни и здоровья работников секс-индустрии.

«Гирчи» известна своими неординарными инициативами и решениями. Они оказались в авангарде борьбы за легализацию марихуаны, заявили о создании собственной криптовалюты и даже зарегистрировали религиозную организацию «Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода», которая благословляет на священнослужение и, таким образом, дает возможность получить отсрочку от армии.

Не так давно «Гирчи» выступила с заявлением о готовности подкупить избирателей. Партия намерена платить за голоса собственной криптовалютой – «грузинскими долларами» (GeD). Параллельно оппозиционеры пытаются зарабатывать деньги. Они предложили министерству экономики Грузии бартерную сделку: молчание в течение шести месяцев в обмен на 450 тысяч лари (около 170 тысяч долларов).