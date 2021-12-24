В ООН намерены задействовать против США арбитражный трибунал

24.12.2021  17:43 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Дипломатия, ООН, Политика, Россия, США


Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом задействовать против США арбитражный трибунал за нарушение Вашингтоном своих обязательств перед организацией.

Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом задействовать против США арбитражный трибунал за нарушение...

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«Штаты несколько лет ведут целенаправленную линию для создания серьёзных препятствий для работы ряда делегаций в ООН, злоупотребляя статусом государства пребывания ООН, и нарушая международно-правовые обязательства по соглашениям о центральных учреждениях ООН от 1947 года. США на системной основе не выдают, задерживают выдачу, или не своевременно продлевают визы представителям государств и сотрудникам секретариата исключительно по критерию их гражданства», – заявила Захарова.

«Дипломаты и сотрудники секретариата, и речь не только о гражданах России, до сих пор связаны такой дискриминационной мерой, как ограничение передвижения по стране так называемой 25-мильной зоной вокруг центра Нью-Йорка», – добавила Захарова.

Она напомнила, что в 2016-м Госдеп США заблокировал доступ к помещениям постоянного представительства России при ООН – даже несмотря на то, что помещения были приобретены ещё в 1953 году, и с того времени никаких нареканий или замечаний не было, а дипстатус официально признавался США.

«Теперь дипломатическая собственность в штате Нью-Йорк, используемая под представительские цели, фактически захвачена американцами. С 2017 года эта проблема рассматривается специальным комитетом ООН по сношениям со страной пребывания, и непосредственно Генеральной ассамблеей. А в её резолюциях с каждым годом всё требовательней звучат призывы к генеральному секретарю ООН задействовать против США арбитражный трибунал», – говорит дипломат.

«Через этот механизм требовалось привлечь США к ответственности за нарушение обязательств перед государствами-членами и самой организацией. Очередная такая резолюция Генассамблеи была утверждена в декабре этого года. Инициатором должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, у него для этого есть все полномочия», – добавила представитель МИД РФ.

По ее словам, генеральный секретарь отделывается заявлениями о своей «обеспокоенности ситуацией», и «неформальном взаимодействии с США в поиске взаимоприемлемого решения», однако до сих пор реальных действий нет.

«От господина Гутиерриша требуется, чтобы он, как гарант соглашений 1947 года, незамедлительно предпринял шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», – резюмировала Захарова.



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