В оставленном ВС РФ Давидов Броде сначала снесли Суворова, потом памятник ВОВ

Игорь Шкапа.  
26.05.2023 11:57
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Дзен, Россия, Русофобия, Украина, Херсон


На Украине продолжают искоренять память о своей героической истории, связанной с Россией и СССР.

Так, в оставленном российскими силами селе Давыдов Брод в Херсонской демонтировали орден Отечественной войны с постамента.

На Украине продолжают искоренять память о своей героической истории, связанной с Россией и СССР....

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил паблик «Украина. Деколонизация», который отслеживает, где еще сохранились неугодные для киевского режима памятные знаки.

«Давыдов Брод, Херсон. Село, за которое велись очень тяжелые бои. И в селе до сих пор ряд советской символики (орден с Кремлем, серп и молот и ужасный Алешка). Со временем там должен появиться мемориал героям ВСУ вместо совкового китча», – возмущались ранее авторы паблика.

Теперь же русофобы с радостью отчитались о демонтаже:

«После нашего обращения демонтирована советская символика».

Ранее этот же ресурс опубликовал снимки демонтажа в Давыдов Броде памятника полководцу Александру Суворову.

На фото можно увидеть бюст полководца, валяющий на земле и постамент с надписью «Слава Украине»

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