В ожидании контрнаступления. ВСУ приведены в полную боевую готовность на южном направлении

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Украинская армия практически готова к контрнаступлению на южном направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

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«На Запорожском направлении заканчивается подготовка ВСУ к заявленному ранее наступлению. На учебных полигонах выросла интенсивность обучения и слаживания личного состава. Тренировки по действиям в составе штурмовых и разведывательных групп проходят и днем, и ночью. В районе Приморского оборудован позиционный район РСЗО HIMARS для ведения прицельного огня по тыловым объектам ВС РФ в Запорожской области. На Васильевском участке подразделения 128-й горно-штурмовой бригады ДШВ Украины готовятся к возобновлению атак на российские позиции. Последние несколько дней возникло вынужденное затишье из-за плохих погодных условий. На Ореховский участок, а также в некоторые районы на Херсонском направлении, в ближайшие дни ожидается прибытие штурмовых подразделений, прошедших подготовку в заграничных учебных центрах», – указывается в публикации.

Отмечается, что 2-й батальон 9-го полка «Гепард» Нацгвардии Украины уже приведены в боевую готовность, несмотря на нехватку офицерского состава.

«В преддверии наступления на Мелитополь и Токмак с Соледарского направления к Орехову были переброшены несколько отрядов неустановленного соединения ВСУ. На их базе созданы штурмовые подразделения, обладающие опытом ведения боя в городской застройке. На полигонах в Великомихайловке, Коломийцах и Березовом закончилось обучение личного состава 110-й бригады теробороны ВСУ. На вооружение 110-й обр ТРО переданы 18 танков неизвестного типа. Кроме того, подготовка людей идёт в районе Времьевского выступа под руководством американских инструкторов, что может быть связано с возможным ударом на Гуляйпольском и Времьевском участках», – предполагают аналитики.

Они подчеркивают, что ВСУ активно готовятся к весенне-летней кампании.

«Переброска штурмовых подразделений и на Запорожское, и на Херсонское направление, а также на некоторые участки Донецкого, подтверждают намерения ВСУ нанести несколько ударов для сковывания российских войск. При этом по разведывательным признакам украинские формирования могут начать активную фазу наступления в ближайшие дни. Конкретно на передовой в Запорожской области боевые подразделения приведены в полную боевую готовность. Два самоходных артиллерийских дивизиона 128-й огшбр, укомплектованных орудиями западного производства вышли на огневые позиции на рубеже Павловка — Степовое. Вероятно, перед началом штурма опорных пунктов ВС РФ будет проведена массированная артподготовка. Вдоль всей линии соприкосновения, начиная от Херсонской области и заканчивая оккупированной части ДНР отмечается скопление личного состава и техники. Учитывая это, ВСУ могут активизироваться на нескольких направлениях в любой момент, так как страны Запада подгоняют украинские власти в атаку», – предупреждает «Рыбарь».

Скорое наступление ВСУ анонсируют и в НАТО.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — заявила вчера постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

При этом американская газета «Нью-Йорк таймс» считает, что наступление ВСУ станет проверкой возможности Украины.

«Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы миру упадок военной мощи РФ, уменьшил бы беспокойство, что война зашла в «болото», и, скорее всего, поощрил бы союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева», – пишет издание.

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр попросила не задавать вопросы о потенциальных направлениях наступления, чтобы не свести на нет эффект неожиданности.

Похожего мнения придерживает украинский военный паблик Deep State.

«Недавно представители Минjбороны поднимали вопрос, что комментировать тему контрнаступления должен только определенный круг лиц – президент, министр обороны и главнокомандующий. Однако многие СМИ, различные институты изучения изучающих войну, публичные разведки, блогеры и т.д. продолжают мусолить эту тему. Информационное поле напоминает 1943-й перед операцией «Цитадель», когда абсолютно все говорили, абсолютно все ждали, знали где и почти знали когда. Чем закончилось – думаем, что все знают. Кто не знает – предлагаем пройти школьный курс истории. Все непредметные разговоры о тех или иных наступательных действиях давят как на тех, кто сейчас стоит в обороне, так и на тех, кто проходит подготовку», – пишет Deep State.

А вот РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, утверждает, что ВСУ будут вести контрнаступательные действия либо на востоке, либо на юге, либо по несколькми направлениям, одно из которых станет основным, а второе – вспомогательным.

«Похожей стратегии придерживались, планируя освобождения Харьковской и Херсонской областей, но в итоге обе операции прошли успешно», – указывает издание.

Помимо этого, добавляет РБК-Украина, «в экспертных кругах обсуждается возможность продвижения украинских войск с севера на восток и далее уже на юг».