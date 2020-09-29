В Париже заговорили об ответственности Киева за невыполнение минских соглашений

29.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Если минские соглашения начнут выполняться, то сразу же будет поставлен вопрос об отмене антироссийских санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил председатель комиссии Сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон

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«Мы ждем от наших российских друзей некоторые жесты доброй воли, которые позволят нам снова поставить перед нашими европейскими коллегами вопрос о снятии санкций с России. Прежде всего речь о реализации минских соглашений. Мы прекрасно понимаем, что ответственность за их срыв лежит не только на России. Мы адресуем наши просьбы продвинуться в направлении реализации Минска-2 и украинской стороне. Но мы также говорим, что этого недостаточно», – сказал французский политик.

Он также добавил, что нельзя «вечно оставаться на уровне минских соглашений».

«Но как только они начнут выполняться, это позволит нам немедленно поставить вопрос о снятии санкций, которые наносят вред не только российской экономике, но и чрезвычайно вредят нам. У нас целые сектора экономики, особенно в агропромышленной сфере, страдают от блокирования прекрасно налаженных торговых отношений с Россией», – резюмировал Камбон.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что не может выполнить минские соглашения, поскольку не является стороной конфликта.