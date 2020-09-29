29.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина, Франция
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В Париже заговорили об ответственности Киева за невыполнение минских соглашений


Если минские соглашения начнут выполняться, то сразу же будет поставлен вопрос об отмене антироссийских санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил председатель комиссии Сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон

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«Мы ждем от наших российских друзей некоторые жесты доброй воли, которые позволят нам снова поставить перед нашими европейскими коллегами вопрос о снятии санкций с России. Прежде всего речь о реализации минских соглашений. Мы прекрасно понимаем, что ответственность за их срыв лежит не только на России. Мы адресуем наши просьбы продвинуться в направлении реализации Минска-2 и украинской стороне. Но мы также говорим, что этого недостаточно», – сказал французский политик.

Он также добавил, что нельзя «вечно оставаться на уровне минских соглашений».

«Но как только они начнут выполняться, это позволит нам немедленно поставить вопрос о снятии санкций, которые наносят вред не только российской экономике, но и чрезвычайно вредят нам. У нас целые сектора экономики, особенно в агропромышленной сфере, страдают от блокирования прекрасно налаженных торговых отношений с Россией», – резюмировал Камбон.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что не может выполнить минские соглашения, поскольку не является стороной конфликта.


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