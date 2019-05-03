В партии Порошенко готовятся сменить шкуру, чтобы пройти в новую Раду

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» планируют конвертировать большую поддержку своего босса на выборах в Галичине и готовятся перезапустить БПП под видом новой правой партии, которую политологи уже успели окрестить “неогалицким проектом”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции БПП, одиозный соратник Порошенко Игорь Кононенко в интервью изданию «Сегодня».

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«Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия», — уверяет Кононенко.

Он уточнил, что информация о создании новой правой партии, которую возглавит Петр Порошенко, — предмет дискуссий внутри БПП.

«Более того, что произошло между первым и вторым туром? Абсолютно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не „за Порошенко“, а на основе идеологических принципов по стратегическому вектору движения страны. Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать», — говорит Кононенко.

Он также рассказал, что два года назад велись переговоры о создании объединенной партии на тех же принципах, которые не увенчались успехом.

«Не знаю, помогло ли бы это в президентской кампании, но то, что сегодня мы бы имели более качественную партийную структуру, это факт. Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы», — отметил депутат.

Ранее глава депутатской фракции БПП Артур Герасимов ранее заявил, что партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» планирует провести съезд сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Планы окружения Порошенко прокомментировал лидер украинских правых из Национального корпуса Андрей Билецкий, не скрывающий скептического отношения к возможности такого идеологического ребрендинга БПП.

“Порошенко создает «правую» партию. Правые – за экономический и внешнеполитический суверенитет – Порошенко за вассалитет и прямое управление Украины Западом и МВФ.

Правые за традиционные ценности – Порошенко за гей-парады.

Правые за ответственное владение оружием, концепцию вооруженного народа, возвращение ядерного статуса Украины как залога безопасности – Порошенко за концепцию человека-овцы, вооруженной только лозунгами из телевизора и за раболепие в Минске перед РФ, как залог того, что сильно бить не будут.

Очень «правая» политсила! Думаю, достойное место в ней займут такие выдающиеся правые, как Розенблат, Кононенко, Грановский, Гройсман, ну и обязательно СВИНАРЧУК с Ириной Геращенко!

В символике новой «правой» партии Порошенко просто дорисует к ЛГБТшной радуги красно-черные цвета”, – язвительно написал Билецкий в своем телеграм-канале.