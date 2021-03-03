В Пентагоне не торопятся оценивать эффективность ударов по Сирии

03.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Пентагон дал очередной комментарий на тему удара США по объектам проиранских сил в Сирии 26 февраля.

Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби отметил, что на сегодняшний день рано говорить о том, что недавние авиаудары Соединённых Штатов по Сирии имели какой-то «наглядный» результат. Пентагон не увидел каких-то очевидных итогов удара с точки зрения мобильности и дополнительных возможностей для военного контингента США на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Совершая атаку, Вашингтон намеревался предотвратить будущие нападения групп боевиков на военных США и иракских партнеров, отметил Кирби. Он выразил призрачную надежду, что цели были достигнуты.

Американская авиация сбросила бомбы на позиции проиранских группировок «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сейид аш-Шухада» на востоке Сирии 26 февраля.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что атака была совершена после получения разведывательной информации от иракской стороны. Она якобы стала ответом ВС США на недавнее нападение на американскую базу в иракском городе Эрбиле. Однако нет никаких данных о том, что атака была совершена проиранскими силами. Более того, Ирак опроверг передачу разведданных Вашингтону.

Дамаск назвал атаку США по территории Сирии «проявлением агрессии» и напомнил о незаконном присутствии американских войск на территории Сирии. Вашингтон, прикрываясь борьбой с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — организация запрещена в РФ), вместе с курдскими боевиками занимается контрабандой сирийской нефти.

Несмотря на то, что «Исламское государство» в Сирии было разгромлено еще в 2017 году при участии российских сил, в том числе, «ЧВК Вагнера», Пентагон игнорирует призывы вывести свои войска из Сирии.