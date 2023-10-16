В Польше остались друзья России – но их выдавили в маргинальную нишу

Владимир Гладков.  
16.10.2023 23:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Россия


В Польше остаются интеллектуальные круги, выступающие за нормализацию отношений с Россией, но эти ученые, политики и общественные деятели искусственно выдавлены в маргинальную нишу.

Об этом научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Польше остаются интеллектуальные круги, выступающие за нормализацию отношений с Россией, но эти ученые,...

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«В Польше достаточное количество и политиков, и общественных деятелей, и даже политических движений, которые демонстрируют если не симпатию к России, то призывают к нормализации отношений с Россией, чтобы как-то попытаться ужиться со своим соседом, от которого они никуда не денутся», – сказала Павлова.

По ее словам, в нынешних условиях эти силы в Польше не имеют доступа к трибуне.

«Но в современных условиях Польши они практически лишены доступа к политической сцене.

И, несмотря на определённую поддержку в интеллектуальных и экспертных кругах, и в целом среди электората, они пока, по крайней мере сегодня, лишены какой-либо возможности повлиять на политику в Польше, и в целом на то, каким создаётся образ современной России в Польше», – добавила эксперт.

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