В Польше остались друзья России – но их выдавили в маргинальную нишу

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В Польше остаются интеллектуальные круги, выступающие за нормализацию отношений с Россией, но эти ученые, политики и общественные деятели искусственно выдавлены в маргинальную нишу.

Об этом научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше достаточное количество и политиков, и общественных деятелей, и даже политических движений, которые демонстрируют если не симпатию к России, то призывают к нормализации отношений с Россией, чтобы как-то попытаться ужиться со своим соседом, от которого они никуда не денутся», – сказала Павлова.

По ее словам, в нынешних условиях эти силы в Польше не имеют доступа к трибуне.

«Но в современных условиях Польши они практически лишены доступа к политической сцене. И, несмотря на определённую поддержку в интеллектуальных и экспертных кругах, и в целом среди электората, они пока, по крайней мере сегодня, лишены какой-либо возможности повлиять на политику в Польше, и в целом на то, каким создаётся образ современной России в Польше», – добавила эксперт.