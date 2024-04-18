В Польше открыто признают: им нужен украинский генофонд

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На польском медиаресурсе Krytyka Polityczna опубликована редакторская статья Катажины Пшиборской «Украинцы покидают Польшу. Почему нас это должно беспокоить?».

«Демографические и экономические показатели убеждают, что в интересах польского государства, чтобы украинские женщины оставались и работали именно в Польше», – утверждает автор публикации.

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При этом она сокрушается, что отношение поляков к украинцам ухудшается, и украинцы переезжают в Германию.

«Источником обоих явлений является слабое государство», – утверждает Пшиборская.

Она цитирует профессора Мацея Дощика: «Польша – страна иммигрантов». И поэтому, по словам автора, Польше нужна миграционная политика. Следовательно, украинские беженцы нужны польским либералам для того, чтобы влиться в польскую нацию и пополнять свой собственный генофонд.

В качестве положительная примера Катажина Пшиборская приводит Германию, которая создаёт хорошие условия для мигрантов и куда из Польши перебираются украинцы.

Исходя из этого материала, становится понятно, почему Польша так активно ратует за продолжение бойни на Украине. Польше нужны беженцы из Украины, особенно женщины детородного возраста. И чем больше – тем лучше. Для пополнения своего национального генофонда.