В Польше рассказали, как Зе-власть использует войну для избавления от конкурентов по бизнесу

Вадим Москаленко.  
30.09.2023 13:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 44
 
Дзен, Политика, Украина


Украинское государство стоит на стороне зерновой мафии и с помощью могилизации помогает ей избавляться от конкурентов.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство стоит на стороне зерновой мафии и с помощью могилизации помогает ей избавляться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украинское государство стоит на стороне мафии, и государственные структуры преследуют всех, кто против мафии, кто пытаются что-то продать.

Там не то что зерна – даже орехов не продать. Потому что государство стоит на стороне мафии», – рассказал польский министр.

Польский министр подчеркнул, что власть Украины открыто помогает бандитам расправляться с конкурентами – например, отправкой их на фронт.

«Когда предприниматели и производители зерна пытались самостоятельно нанять корабль и его загрузить, из одесского военкомата выбежали и с повестками побежали к грузчикам, кранщикам. И тема закрылась», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть