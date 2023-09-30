В Польше рассказали, как Зе-власть использует войну для избавления от конкурентов по бизнесу

Украинское государство стоит на стороне зерновой мафии и с помощью могилизации помогает ей избавляться от конкурентов.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство стоит на стороне мафии, и государственные структуры преследуют всех, кто против мафии, кто пытаются что-то продать.

Там не то что зерна – даже орехов не продать. Потому что государство стоит на стороне мафии», – рассказал польский министр.