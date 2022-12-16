В Польше резко уменьшат затраты на содержание украинских беженцев

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С марта следующего года украинские беженцы в Польше будут частично оплачивать своё проживание в местах коллективного размещения, также станет проще лишить их статуса временной защиты.

Такое решение принял Сейм Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял предложенные правительством страны поправки к закону о помощи гражданам Украины. Одна из поправок изменяет правила предоставления помощи беженцам органами местного самоуправления, воеводами и другими государственными учреждениями в местах коллективного размещения.

С марта 2023 года беженцы смогут получать такую помощь на срок до 120 дней от первого прибытия в Польшу. После этой даты беженец, не принадлежащий к особо уязвимым группам, должен будет получить номер PESEL (аналог ИНН – прим.) и покрыть часть расходов на проживание, чтобы получить такую помощь. Следовательно, с марта 2023 года украинские беженцы будут покрывать 50% расходов (но не более 40 злотых на человека в день). С мая для беженцев, находящихся в Польше более 180 дней, доля расходов возрастет до 75% (но не более 60 злотых в день).

Люди с инвалидностью и лица, осуществляющие уход за ними, дети, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев, лица, осуществляющие уход не менее трех детей, а также лица, «находящиеся в сложной жизненной ситуации», не должны покрывать расходы на проживание.

Стоит отметить, что большая часть беженцев с Украины уже покинула предоставленные им «места коллективного размещения», которые обычно являются спортивными залами различных учреждений, и сняла жильё за свой счёт. Собственно, именно к этому власти Польши подталкивают и остальных украинцев.

Другая принятая Сеймом поправка – ужесточает требования к беженцам с Украины. Если они покинут Польшу более чем на 30 дней, то потеряют статус временной защиты в Польше, а соответственно – право на льготы и различные выплаты. Такое решение связано с тем, что десятки тысяч граждан Украины, получив социальные выплаты в Польше, отправляются тратить их на родину.

Правда, статус временной защиты может быть предоставлен повторно, если украинец снова прибудет в Польшу «в результате военных действий», но это явно придётся доказывать.

Как сообщал «ПолитНавигатор», премьер Польши в Киеве пытался не допустить новую волну украинских беженцев в свою страну.