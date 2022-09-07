В Польше скандал – министр сфотографировался на фоне полотнища УПА

Новости Украины

Газета «Мысль Польская» пишет о скандале из-за визита во Львов польского министра здравоохранения Адама Воскресского, который в местной больнице Львова, где лечились раненые солдаты ВСУ, оказался сфотографирован на фоне флага УПА.

Автор подчеркивает, что появление бандеровской символики, оскорбительной для Польши, не было случайностью.

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«Это орнаментальный стандарт Украины с 2014 года… Упрямый, продиктованный идеологической слепотой, безусловный Союз Варшавы с Киевом не является чем-то новым. Он длится как минимум с 2014 года. Для его сторонников не имеет большого значения не только польский национальный интерес, стоящий нередко с украинским в явном противоречии, но и уважение к себе. Представьте на мгновение польского министра, посещающего больницу где-то в Германии (стоит, кстати, посмотреть стандарты здравоохранения именно у наших западных соседей). Он входит в палату больных и замечает на стене флаг с огромной свастикой в белом круге на красном полотне. Местные жители делают с ним фотографии на ее фоне. Ситуация, конечно, совершенно сюрреалистическая, недостижимая нашему воображению. Но в Украине нет ничего невозможного», – говорится в публикации.

Газета напоминает о том, что бандеровцы были союзниками гитлеровской Германии.

«Во время Второй мировой войны некоторые украинские националисты также утверждали, что борются за Европу. Против евреев, русских, но и поляков, потому что их всех как полноценных европейцев они никогда не признавали. Поэтому они с готовностью присоединились к расистскому Третьему Рейху, чтобы сражаться вместе. К счастью, у них не получилось. И, вероятно, благодаря этому живет большинство из нас, в том числе министр здоровья. Более 100 тысяч поляков стали жертвами геноцида украинских националистов. В то время воины за «Европу» сражались и убивали под черно-красными флагами, сегодня снова очень популярными за нашей юго-восточной границей», – отмечает «Мысль Польская».

Автор указывает, что официально министр приезжал для обсуждения медицинской помощи Украине, однако в самой Польше отрасль здравоохранения испытывает проблемы финансирования из-за инфляции.

«Польша находится на сером конце Европы по расходам на здравоохранение… Мы знаем, что в результате инфляции они все равно останутся на смущающе низком уровне. Сколько именно на медицинскую помощь Украине мы выделили в последние месяцы? …Некоторые из нас знают это слишком хорошо, потому что в результате деградации здравоохранения они потеряли своих близких и друзей» – пишет газета.