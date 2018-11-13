//exit;
13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Происшествия, Транспорт, Украина
Просмотров:

В Польше снова погибли украинцы

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Польше, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Снова о ДТП. На этот раз – в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один – госпитализирован. Консул во взаимодействии с полицией предпринимает необходимые в такой ситуации меры”, – говорится в сообщении.

Ранее, 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех граждан Украины, двое из них погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть