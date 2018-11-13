В Польше снова погибли украинцы

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Польше, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

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“Снова о ДТП. На этот раз – в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один – госпитализирован. Консул во взаимодействии с полицией предпринимает необходимые в такой ситуации меры”, – говорится в сообщении.

Ранее, 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех граждан Украины, двое из них погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.