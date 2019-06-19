В последние недели режима Порошенко махинации с ГТС достигли своего пика

19.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо того, чтобы срочно бросать все силы на перезаключение газотранспортного контракта с Россией, «старая власть» делает всё, чтобы успеть в последние недели превратить украинскую ГТС в груду металлолома на радость транснациональных корпораций

Об этом в эфире телеканала «112» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша ГТС уникальная, такой в Европе практически больше нет. Это наше богатство, все наши газовые хранилища, мы можем спокойно всю Европу обеспечивать газом, и стоит такая система, чтобы её построить, 300 миллиардов евро. Это три ВВП страны! Что они сейчас делают в последние недели своей работы? Они искусственно банкротируют нашу ГТС, которая абсолютно рентабельна, они перекрыли доступ денег в неё, создали предбанкротную ситуацию и сказали, что сейчас её отдают в управление неизвестно каким инвесторам с глобального пространства. Бесплатно! Хотят у нас забрать контрольный пакет акций нашей ГТС и отдать», – заявила Тимошенко.

«Контракт с РФ пока что не продолжают, не можем договориться, а Алёна Зеркаль, замминистра МИД Украины, уже предупреждает Европу, что стоит готовиться к кризисной ситуации этой зимой. Что мы можем сделать, чтобы транзит всё-таки продолжался, а не переориентировался на «Северный поток-2»?» – спросил ведущий.

«То, что сказала пани Зеркаль и то, что сейчас происходит, попадает в логику искусственного банкротства ГТС. Мы же не сомневаемся, что правительство знало, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается. Что должно было сделать правительство? За год до завершения контракта начать переговорный процесс и обеспечить нашу ГТС транзитным газом, но контракт уже прекратился, а переговоры ещё не начались. Это не случайность, это делается планово, чтобы довести нашу ГТС до такого состояния, чтоб они нам сказали, что это металлолом, давайте его сбагрим, и пусть транснациональные корпорации распоряжаются нашим имуществом», – ответила лидер «Батькивщины».

Продолжая тему, нардеп Верховной Рады Наталья Королевская подчеркнула, что этот саботаж идёт по всей вертикали власти.

«Укртрансгаз» чётко сказал, что 24 июня перестанет работать наша ГТС. Я не знаю, как там завтра собираются бороться с коррупцией, но я точно знаю, что если 24 июня, после того, как у нас не станет воды, отключат всей стране газ, то ситуация будет ещё хуже. Давайте поймём, сегодня правительство и парламент работает по принципу чем хуже, тем лучше, то есть, они сегодня делают всё, чтобы блокировать ситуацию и создавать абсолютно стрессовую ситуацию, когда люди начнут массово выходить на улицу, когда просто начнётся коллапс государственного управления. Но мы не должны играть в эту игру, передайте, пожалуйста и президенту, и секретарю СНБО. Потому что сегодня кто кого переиграет – нельзя играть по их правилам, потому что за каждым из этих безответственных решений, либо отсутствием решений стоят сотни тысяч людей… Саботаж идёт абсолютно по всей вертикали власти!» – заявила Королевская.