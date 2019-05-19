«В Приднестровье и России нет идиотов» – Кишиневу советуют забыть про военные склады

19.05.2019, Москва, Елена Острякова

Российские военные и их вооружение должны находиться в Приднестровье бессрочно.

Об этом приднестровский политолог и депутат местного парламента Андрей Сафонов заявил в интервью агентству eNews, комментируя последние заявления кишиневских политиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Такое впечатление, что россиян и приднестровцев рассматривают, как смертников: сдай оружие потенциальному противнику – и иди на убой!

В Приднестровье и в России нет идиотов. Оружие на складах в ПМР – это российские войска, которые, по мнению приднестровской стороны, должны находиться в Приднестровье бессрочно.

Российские войска на Днестре – это гарантия, что Приднестровье в случае нападения на него будет сражаться бок о бок с могучим российским союзником.

А то, что риск нападения без союзных российских войск на евразийски настроенную ПМР велик, отрицать будет только недобросовестный человек», – сказал Сафронов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Молдовы в Австрии Виктор Осипов заявил на Форуме по сотрудничеству в области безопасности, что Республика Молдова отвергает ссылки на Соглашение 1992 года и вновь подтверждает незаконность пребывания российских войск на своей территории.

«Российская сторона на протяжении многих лет, оправдывая свое военное присутствие, ссылается на мирное соглашение от 21 июля 1992 года. При этом в тексте документа отсутствует любое упоминание, которое может быть истолковано как оправдание иностранного военного присутствия», – заявил Осипов.

Также вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ Франко Фраттини заявила о необходимости инспекции российских военных складов в Колбасне.

Ситуация вокруг складов в Колбасне нагнетается с 2014 года, когда власть Молдовы стала поддерживать промайданная власть Украины. В сесть запускаются вбросы о бомбах с гексогенах, и эквивалентах ядерного оружия.

Со своей стороны власти ПМР последовательно заявляют, что пока склады находятся под охраной российских военных, никакой опасности как для населения Приднестровья, так и для жителей соседних Молдовы и Украины они не представляют.

Ряд наблюдателей полагает, что повышенный интерес властей Молдовы к складам в Колбасне обусловлен стоимостью находящегося там оружия.

В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений.