В Приднестровье пришел гуманитарный газ из Европы. Российский не пропустила Санду

Приднестровье понемногу возвращается к нормальной жизни – в республику, которая весь январь жила в «газовом блэкауте», сегодня, наконец, поступило голубое топливо.

Гуманитарный газ от России, который еще с 20 января готова была доставлять с европейских площадок молдавская лицензированная компания-посредник, Кишинев сюда не пропустил. На сцену в последний момент вышел Евросоюз, предоставив экстренную помощь. За счет средств европейского гранта для Молдовы Тирасполь на свою часть средств будет закупать на фондовых рынках 3 млн кубометров газа в сутки. Этого хватит на выработку электроэнергии для нужд Приднестровья и отопление домов, школ, детских садов, больниц. Крупные промышленные предприятия остаются без газа.

Схема газоснабжения – временная, до 10 февраля. За это время нужно будет найти формулу для комплексного решения проблемы. Президент ПМР Вадим Красносельский в субботу на брифинге заявил, что для преодоления кризиса сделан только первый шаг.

«Десятидневный лаг времени, который появился благодаря европейской гуманитарной помощи, нужно использовать максимально эффективно. В этот период предстоит выстроить механизм дальнейшего полноценного и бесперебойного функционирования энергосистемы. Компании «Тираспольтрансгаз» необходимо заключить долгосрочный договор с АО «Молдовагаз», в основе которого будут системные и стабильные поставки в Приднестровье природного газа от посреднических компаний при содействии Российской Федерации», – сообщил он.

По словам президента, возможно, поставлять газ будет венгерская компания.

Глава республики поблагодарил за работу по организации поставок газа в Приднестровье и Евросоюз, и Россию, куда он летал в середине января с рабочим визитом по вопросу преодоления газового кризиса.

«Российских коллег, это как раз уровень министерства энергетики Российской Федерации, интересовало только одно – выработать такой механизм, чтобы очень быстро газ поступил в Приднестровье. Я увидел искреннее желание помочь. Люди работали в выходные дни, ждали нас, мы работали и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник», – рассказал Вадим Красносельский, подчеркнув, что Россия сейчас работает над долговременными поставками газа в ПМР.

Поиск решений, вероятно, не будет простым. В Тирасполе отмечают, что доверие между Приднестровьем и Молдовой, которая тянула время, чтобы продлить энергетический и гуманитарный кризис, сильно пошатнулось.

Спасает … советское наследие

В Приднестровье прекращены веерные отключения света – расположенная на юге республики Молдавская ГРЭС возобновила генерацию энергии на газе. К работе на угле-антраците вернуться в ближайшее время не получится – он почти израсходован, и теперь стоит задача пополнить его запас.

МГРЭС пока не будет экспортировать электроэнергию в Молдову (до 1 января 2025 года она обеспечивала до 80% потребности РМ в электричестве) – это станет возможным только при подаче дополнительного объема газа на станцию. При этом предприятие остается крупным энергетическим узлом, от которого зависит энергобезопасность всего региона.

Возведенная методом комсомольской стройки в 1964 году, МГРЭС в советское время снабжала электроэнергией юг Украинской ССР, всю Молдавскую ССР, а также Болгарию и Румынию. Она и сегодня связывает несколько государств.

«Эта советская модель энергосистемы показывает чудеса живучести. Наша региональная энергетическая безопасность завязана наМГРЭС. Станция должна постоянно быть в работе, хотя бы один энергоблок. Не важно, на газе, на угле, но генератор должен крутиться. Только при работающей станции мы можем осуществить транзит электроэнергии из Румынии в Молдову и сбалансировать энергию из Румынии, Украины, Молдовы и Приднестровья. В случае если станция прекратит свою работу, все просядет, все частоты упадут. И почувствуют это абсолютно все. Это будет коллапс энергосистемы. Удивительно, но специалистам из Молдовы это долго пришлось объяснять», – рассказал президент ПМР.

Из планов на будущее

Энергетический коллапс заставил приднестровцев вспомнить об альтернативных видах топлива. В республике решено продвигать зеленую энергетику, выпускать твердотопливные котлы и т.д. Однако без газа все равно никуда не деться.

«Я уверен, что после этого кризиса у нас данное направление будет востребовано в плане энергетики – как дополнительный источник энергии. Когда у нас были газ и электроэнергия в достатке и недорогие, никто не хотел об этом говорить, это не было никому интересно, не было триггера, не было ситуации… Но мы однозначно должны думать о стабильной поставке газа. Это XXI век. У нас 97% объектов в Приднестровье газифицированы. В любом случае, какую альтернативу ни придумай – котлы или солнечные батареи, все равно без газа будет кризис», – заявил президент Красносельский.

Сейчас в Приднестровье провал в экономике, экспорт продукции из-за энергокризиса упал более чем наполовину, просел объем платежей в бюджет. Благодаря заблаговременно созданной финансовой подушке безопасности республика сможет выполнить социальные обязательства за январь. Жителей республики предупредили о грядущем подорожании коммунальных услуг.

«Вопрос тарифов будет стоять, я не буду этого скрывать. Мы должны, конечно, очень гибко идти по пути повышения цен на энергоносители, таким образом, чтобы благосостояние граждан не упало. Тут надо принимать решения очень аккуратно. Это вопрос … на год, на два, на три, потому что сразу резко повышать цены нереально на сегодняшний день», – проинформировал президент Приднестровья.

О приднестровском характере

Власти республики поблагодарили жителей за выдержку и сплоченность, которые были проявлены в очередной раз в условиях кризисной ситуации. Особую признательность выражают энергетикам, чья работа была на грани подвига. За этот месяц тепловики ликвидировали больше 2,5 тысяч аварий, специалисты электросетей выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов.

То, с каким терпением и достоинством, приднестровцы переживали испытание, отмечали и зарубежные наблюдатели. Так, например, главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман, приехавший 27 января в Тирасполь на митинг памяти жертв Холокоста, отметил, что солидарен с местными жителями, которые спустя 80 лет после войны вновь столкнулись с проблемой дискриминации и даже расчеловечивания.

«Я очень уважаю людей, которые здесь живут. Я был здесь за этот месяц несколько раз на Шаббатах – на церемониях зажигания свечей. Спал здесь с десятью одеялами. Люди спокойны, умеренны, выдержанны и ведут себя достойно. Я просто надеюсь, что все очнутся и все наладится», – сказал он.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов, комментируя постепенный выход из газового кризиса, написал в своем блоге, что власти Молдовы не смогли сломить приднестровцев.