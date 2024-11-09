В провале Харрис и демократов крайним сделали престарелого Байдена – американские СМИ

В американских СМИ продолжаются дискуссии о причине сокрушительного поражения на недавно прошедших выбраз и особенно – о причине провала Камалы Харрис.

Демократическая партия, начиная с 2008 года, побеждала в popular vote, то есть получала больше голосов в прямом голосовании, независимо от результатов по коллегии выборщиков. А теперь Трамп получил в этом прямом голосовании на 5 миллионов голосов больше, в том числе в больших городах и их предместьях, которые всегда считались оплотом демократов.

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По данным Edison Research Трамп, получил на 14 процентов голосов hispanics-выходцев из Латинской Америки больше, чем в 2020 году (говорят, что те увидели в нем «сильную личность», «каудильо»). Трампу отдали большее число голосов темнокожие избиратели, всегда бывшие опорой демократов.

Демократов также разочаровало то, что женщины не сомкнули вокруг них свои ряды. Жительница Северной Каролины 40-летняя Криста Уильсон говорит Reuters, что она «боится за состояние страны, в которой победил осужденный преступник, против которого выдвинуто 34 пункта обвинений только делу о подкупе проститутки, а до этого инициировано два импичмента, нечистоплотный человек, который был виновен в сексуальных домогательствах, кто распространял страх и расизм».

Тем не менее, статистика выборов упрямо свидетельствует, что Трамп в этот раз победил и среди женщин и среди более молодых избирателей. Как сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники, сейчас команды Харрис и Байдена «тыкают друг в друга пальцем», обвиняя в провале демократов на выборах.

«Команда Харрис утверждает, что ее кампания была «практически безупречна», и вся вина за провал Демократической партии лежит на Байдене”, — сообщает портал.

Свою версию в интервью New York Times высказала бывший спикер Палаты представителей Конгресса и одна из самых влиятельных политиков в Вашингтоне,престарелая Нэнси Пелоси.

По ее словам, низкий результат кандидатов от Демпартии на прошедших выборах обусловлен тем, что действующий президент Джо Байден не вышел из гонки раньше и не дал партии подготовить себе достойную замену и раскрутить ее среди избирателей. В результате, демократы не только проиграли в борьбе за президентский пост, но и уступили республиканцам обе палаты Конгресса.

«Ожидалось, что если президент уйдет в отставку, то будут открытые праймериз», — сказала она газете. В этом случае, за право участвовать в президентских выборах конкурировали бы несколько видных демократов, и участие Камалы Харрис дало бы ей преимущество, полагает Пелоси.

«Но мы этого не знаем. Этого не произошло. Мы живем с тем, что произошло, — сказала конгрессмен от Калифорнии, которую на этой неделе переизбрали на 20-й срок в Палате представителей. — И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время. Если бы это произошло намного раньше, все было бы иначе».

Колумнист Washington PostКэрен Тумалти пишет, что большинство американцев «просто испытывает чувство фрустрации и из-за того, что политическая элита их страны закрылась в собственной раковине и не в состоянии услышать беспокойства рядовых граждан». По ее словам, демократы стали рабами собственного нарратива.

«Но, возможно, главной причиной тотального поражения Камалы Харрис стало полное несоответствие бравурных лозунгов о состоянии экономики реальному положению вещей. Демократы говорили избирателям: «Что вы переживаете, экономика находится в отличной форме?». Но данные говорили другое, и многие их них публикуются только сейчас. Например, на первом сроке Трампа по отношению к президентству Байдена инфляция была пропорциях 1 к 5-ти, процентная ставка 3 к 6, а средняя продовольственная корзина, которая при Трампе стоила 100 долларов поднялась при Байдене до 125. Неудивительно, что большинство избирателей было крайне недовольна ростом стоимости продуктов и ценой на бензин при том, что британский журнал Economist называл американскую экономику «вызывающей зависть всего мира». Теперь выясняется, что нет ничего странного в том, что избиратели без высшего образования, а их 60 процентов от общего числа граждан страны говорят, что страна «идет не по тому пути» и 70 процентов из них отдали голоса Трампу. Команда Харрис просто не хотела этого замечать их настроения», – пишет автор.