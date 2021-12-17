В Раде хотят ввести ответственность за публикацию российских карт с Крымом, а украинских без Крыма

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Новости Украины

В Верховной раде разрабатывается законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за публичное отрицание «голодомора», российской «агрессии», а также за использование «украинского» имущества в ЛДНР и Крыму.

Кроме того, вводится наказание за публикацию «неправильных» географических карт.

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Об этом в ходе заседания профильного комитета заявила депутат «Слуги народа», любовница Саакашвили Елизавета Ясько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы работали над этим законопроектом, то идея была закрепить государственную политику, и установить ответственность – как уголовную, так и административную, для тех, кто отрицает агрессию РФ или проводит переговоры с агрессором без разрешения, или незаконно использует собственность Украины на оккупированных территориях. Или публикует карту Украины без Донбасса и Крыма, и говорит, что это Украина, или наоборот, карту России с оккупированными территориями Украины», – представила она документ.

Елизавета Ясько подчеркнула, что ответственность касается «публичных лиц» – депутатов и представителей государства. Но эти нормы не распространяются на президента и министра иностранных дел. Остальным, даже чтобы встречаться с российскими политиками и чиновниками, потребуется разрешение Верховной рады.

Депутат также рассказала, что за большинство «нарушений» закон предусматривает административную ответственность, и намекнула, что в будущем возможно ужесточение до уголовной.

«Когда мы работали над этим законопроектом, нам очень хотелось, чтобы это была уголовная ответственность, лишение свободы. Но после ряда консультаций пришли к решению, что на данный момент консенсусным решением будет административная ответственность. Единственная уголовная ответственность, лишение свободы – если человек использует украинские недра на оккупированной территории. Здесь лишение свободы. За публичное отрицание факта холокоста, голодомора, депортации крымских татар – также административная ответственность, штрафы и исправительные работы», – добавила парламентарий.

После чего документ поддержали 10 депутатов из 12 присутствующих. Однако вместо направления на рассмотрение зала, документ решили вернуть на доработку – подробнее прописать «нарушения» и ответственность за них.