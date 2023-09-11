В Раде негодуют: международный бизнес не спешит уходить из России

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С началом СВО российский рынок покинули всего двести из более чем полутора тысяч международных компаний, которые не хотят терять прибыль.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила депутат Верховной рады Леся Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад может сделать много всего. Если мы посмотрим на количество компаний, которые всё ещё работают в России – с 2022 года только двести вышли. Тысяча четыреста с чем-то международных компаний остаются в России, работают и зарабатывают там огромные деньги. И главное объяснение: «А как мы объясним своим акционерам падение прибыли?», – сказала Василенко.

Она подчеркнула, что иногда, устраивая публичные скандалы, удаётся заставить какую-то западную корпорацию убраться с российского рынка.

«Но что будет иметь большие последствия – это разрешение использовать замороженные активы России из Центрального банка. Это тот шаг, который надо сделать. Это должна быть общая позиция всех правительств западных стран – речь идёт о трёхстах миллиардах американских долларов государственных, и пятнадцать миллиардов олигархических активов», – раскатала губы депутат.