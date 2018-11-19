В Раде негодуют: Торговля с РФ продолжает расти

19.11.2018, Киев, Игорь Петров

Проблемы в экономике Украины продолжают накапливаться, а правительство решает их за счет людей.

Об этом, выступая на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады, заявил глава фракции “Самопомощь” Олег Березюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство и власть залезают в карманы людей покрывая свое бездельничанье, которое уже проявляется в макроэкономических показателях. На протяжении последних трех месяцев ВВП упал на 1% по сравнению с прошлым годом. Это мэр Смелы виноват? Экономика практически стоит, реальный сектор замедляется. В плюсах только торговля, причем импортными товарами. Дефицит торгового баланса – 62%. Это означает невероятную инфляцию и удорожание товаров”, – отметил политик.

По его словам. налицо “патологические признаки грабежа украинской экономики через бюджет”.

“При этом торговля с Россией растет – на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы покупаем там все, – возмутился Березюк. – Правительство решает проблемы повышением единого социального взноса – больше будут платить те, кто платит сейчас. Что они сделают? Уйдут в тень или закроются. И у нас будет еще больше дефицит торгового баланса. Городские бюджеты грабятся, грабятся через «тень» топливных материалов. Бензин -20% в тени, газ – 50% в тени».

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