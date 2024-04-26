В Раде осмелели: Гончаренко призвал бороться с узурпацией Зеленского

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Украинский президент Владимир Зеленский и его команда захватили слишком большую власть. Об этом в эфире канала-иноагента «DW на русском» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны исправить ситуацию сейчас, и не позволить ей развиваться по какому-то ужасному сценарию. Если мы станем автократией, такое будет невозможно скрыть. Все это увидят, и это повредит стране. Вот почему нам надо защитить демократию, пока она ещё есть. И действовать нужно сейчас, не дожидаясь чего-то плохого», – сказал Гончаренко.

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«Меня беспокоит слишком большой контроль правительства над СМИ, над парламентом и местными властями. И вообще, то, что должен сделать Зеленский – это создать правительство национального единства. Мы не можем управлять страной только с помощью господ Зеленского и Ермака, как это в основном происходит сегодня», – призвал депутат.