В Раде потребовали позвать миротворцев на Украину

Украина должна направить запрос в адрес «иностранных партнеров» с просьбой об отправке миротворцев на ее территорию.

Об этом в Верховной раде заявила депутат парламента Людмила Буймистер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, это нужно, поскольку Россия признала не просто сами республики Донбасса, но их территории в границах Донецкой и Луганской областей, большая часть которых сейчас находятся под контролем Киева.

«Вчера, когда мы обсуждали обращение к нашим международным партнерам, все фракции сошлись в одном – что Путин не остановится на признании ЛДНР и будет идти дальше. Мы слышим, что признаны границы так называемых ЛДНР, сегодня пролегают по суверенной территории Украины.

Потому я призываю безотлагательно поставить на голосование проект постановления об обращении к нашим международным партнерам про предоставление миротворческой миссии Украине. Пока мы этого не попросим, никто этого не сделает», – заявила Буймистер.