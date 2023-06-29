В Раде предложили голосовать за «повешение Лукашенко на столбе»

Вадим Москаленко .  
29.06.2023 22:24
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Верховная рада проголосовала за законопроект, разрывающий очередной украинско-белорусский договор.

Решение было принято на закрытом заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада проголосовала за законопроект, разрывающий очередной украинско-белорусский договор. Решение было принято на закрытом...

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Проект закона «о прекращении действия соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных тайн» поддержали все присутствующие депутаты.

Депутат «Голоса» Соломия Бобровская возмутилась самой постановкой вопроса.

«Такое впечатление, после 24-го числа, что мы вот носимся как с писаной торбой с Республикой Беларусь и не можем определить, кто она для нас – это страна-террорист, это страна-агрессорка, государство-агрессор… никакого статуса, никакого понимания наших дальнейших отношений с нашим присутствием дипломатов там и так далее, и так далее.

Пора нам ставить точку и понимание, где в системе координат по отношению к Украине Республика Беларусь. А еще мне отдельно странно, это несмотря на то, что и сухопутные войска, и Силы специальных операций Республики Беларусь участвовали во вторжении на территории Украины, но об этом почему-то мы забываем и очень часто молчим, и, тем не менее, разрешаем такие вещи и не проговариваем и не принимаем решения, никаких решений по отношению к Республике Беларусь», – сокрушалась Бобровская.

Она призвала сделать ревизию всех подобных соглашений. Её поддержал депутат Григорий Немыря, который в очередной раз выразил мнение, что такими темпами можно денонсировать договоры с РФ, РБ и СНГ ещё пять лет.

С возмущениями выступил и скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Мало того, что мы полтора года полномасштабного вторжения поддерживаем дальше дипломатические отношения с Беларусью, так, оказывается, у нас еще до сих пор действует соглашение о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

Единственный государственный секрет – это то, что Беларусь сегодня оккупирована, а этот картофельный пюрер, фюрер Лукашенко – это просто марионетка путинская», – истерил Гончаренко.

Впав в раж, депутат призвал повесить белорусского президента.

«Друзья, я обращаюсь к вам, единственное соглашение, которое может быть у государства Украина и не с Республикой Беларусь сегодня, потому что она оккупирована, а с белорусским народом, это – как мы будем вместе вешать Лукашенко на столбе и кто первый выбьет из-под него табуретку. Это единственное может быть соглашение между нами, которое мы можем заключить.

Друзья, Беларусь должна быть освобождена, Беларусь должна быть демократической, Украина должна догнать этого Лукашенко и наказать этого подонка за все, что он сделал», – визжал соратник Порошенко.

Закон был принят в целом, «за» проголосовали 279 депутатов.

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