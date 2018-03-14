14.03.2018, Киев, Елена Острякова

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В Раде предложили закрыть посольство России в Киеве и запретить российские выборы на Украине

Украина должна запретить проведение российских президентских выборов на своей территории, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня журналистам в Верховной Раде заявил депутат от фракции «Самопомощь», соратник Михаила Саакашвили Егор Соболев.

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«Когда на тебя нападают, как ты можешь организовывать выборы страны-агрессора? Россия не может рассматриваться как страна-партнер, которая придерживается норм международного права», – сказал Соболев.

Он также предложил закрыть российское посольство и консульства на Украине.

«Мы давно должны были ввести визы для россиян и закрыть дипломатические учреждения РФ на нашей территории. Потому что это места, из которых открыто работает агентура. Не единственные, но наиболее очевидные. Если Россия – агрессор, то нужно ограничить торговлю с ней, прекратить завозить товары и покупать услуги, которые дают силу агрессору для новых нападений на нашу землю», – сказал Соболев.

Интересно, что сам Соболев – русский по национальности, уроженец Сахалина и до 2002 года гражданин РФ. Впоследствии переехал на Украину и сделал тут карьеру в качестве “грантоеда” и журналиста принадлежащего Петру Порошенко 5 канала.