В Раде признались – «реинтеграция Донбасса» провалена

03.11.2021 20:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку Украина не выполняет ни одно из взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, реинтеграция Донбасса полностью провалена Киевом.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос реинтеграции Донбасса чрезвычайно актуален, но абсолютно не выполнен. Мы имеем комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Это дорожная карта по реинтеграции Донбасса в Украину и Украины в Донбасс. Что из этого выполнено, давайте посмотрим пункты. Проведение местных выборов есть? Нет. Особый статус есть? Нет. Амнистия есть? Нет. Обмен задержанными лицами – Зеленский лично блокирует обмен. Следующий момент – определение модальностей и установление прямых социально-экономических связей. Отменили экономическую блокаду Донбасса? Нет», – сказал он.

В связи с тем, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства, Александр Колтунович констатировал, что реинтеграция Донбасса полностью провалена.

«И последний момент – проведение местных выборов. У нас есть постановление, за которое мы должны проголосовать, чтобы в Донбассе состоялись выборы по украинскому законодательству, за украинские партии, чтобы там была украинская национальная власть. Этого всего нет. Поэтому мы видим, что процесс реинтеграции Донбасса за два с половиной года является провальным», – резюмировал депутат.