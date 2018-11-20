В Раде прозвенел тревожный звоночек для Порошенко

20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Под проектом постановления лидера украинской партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко об отмене повышения цены на газ подписались представители шести фракция и депутатских групп украиснкого парламента.

Об этом на своей странице в Facebook пишет днепропетровский пиарщик Денис Гороховский.

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“Депутаты – это такие существа, которые очень тонко чувствуют любые перемены в политический конъюнктуре и очень быстро на них реагируют. Вот все шесть парламентских фракций объединились вокруг нового вожака и поддержали его инициативу. Если детальнее, то представители всех фракций подписались под постановлением 9265, авторства Тимошенко, которое предусматривает отмену повышения тарифов для населения и обеспечения последних газом по цене в два раза ниже сегодняшней.

Власть, конечно, не в восторге и на голосование документ старательно не выносят. Но звоночек уже прозвенел, Петру Алексеевичу стоит перестать рассчитывать на депутатский корпус, у них уже есть новый рулевой). Посмотрим как пройдет голосование, если у Парубия все же хватит смелости вынести постановление в зал”, – отмечает Гороховский.

“То есть вся Рада, уже целиком, хочет обратно в российскую кабалу? За це стояв Майдан”, – в свою очередь заметил в обсуждениях Евгений Языков, иронизируя над словами президента Порошенко, что альтернативой повышению тарифов будет возврат к российской газовой кабале.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в партии Порошенко уже не верят в его победу на выборах и начинают искать выходы на Тимошенко.