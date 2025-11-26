Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сейчас, когда «мирный план» из 28 пунктов спровоцировал «серьёзный внешнеполитический кризис», менять погрязшего в коррупционных скандалах главу офиса Зеленского Андрея Ермакая крайне опасно.

Об этом заявил бежавший на Украину иноагент-телеведущий Евгений Киселёв во время эфира с помогающим ВСУ днепропетровским писателем-фантастом Яном Валетовым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот этот вот самый многим ненавистный Андрей Ермак, ведь он уже, наверное, десятки раз встречался с американскими дипломатами и высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Между ними уже есть какие-то отношения, воспоминания о прошлых встречах, переговорах, о каких-то трудностях, которые им удалось преодолеть. И возьмите сейчас – в разгар серьёзного внешнеполитического кризиса… А это внешнеполитический кризис, когда провокативным образом Москва умудряется вбросить в международный дискурс вот этот документ о 28 пунктах непонятного происхождения. И пошлите сейчас какого-нибудь нового человека, который, быть может, окажется чрезвычайно популярен. Какого-нибудь «железного депутата» на место Ермака. И что будет?», – кривлялся нацпредатель.