В республиках РФ с традиционным преобладанием ислама разрешат «исламский банкинг»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Двухлетний эксперимент по внедрению партнерского финансирования, или исламского банкинга, будет проведен в четырех российских регионах: Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Эти регионы в данном направлении давно работают и быстрее смогут имплементировать федеральное законодательство в свою практику», – сказал представлявший законопроект депутат Анатолий Аксаков.

Эксперимент будет рассчитан на два года. Если он будет успешным, то правительство сможет его продлить. Вполне возможно, что кабмин решит расширить перечень регионов.

Суть исламского банкинга заключается в привлечении средств граждан и партнеров без процентов. Участники вкладывают в разные проекты, производственные предприятия. А прибыль распределяют между управляющей компанией и теми, кто выделил свои средства.

Согласно законопроекту, участниками эксперимента будут банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные и хозяйственные кооперативы. Банк России будет вести их реестр и контролировать, насколько их деятельность соответствует требованиям документа.

Против исламского банкинга голосовал только экономист Михаил Делягин. Он полагает, что это «закон о финансовой дискриминации по религиозному и территориальному признаку».

«Всех остальных граждан РФ из не тех регионов или не той религии превращающего в людей второго сорта, лишённых возможности финансирования проектов. Хотя жить по шариату, действительно, на мой взгляд лучше, чем по нынешним российским законам: ворам отрубают руки вместо повышения по службе, суды вселяют в мошенников ужас, а не рассматриваются ими как свой инструмент, женщины имеют реальные права (в Иране) и проч. Так скоро увидим американский банкинг на Чукотке, корейский на Сахалине, японский на Курилах, китайский в Забайкалье, турецкий в Крыму и немецкий в Калининграде», – написал позже Делягин в своем ТГ-канале.