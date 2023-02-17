В РФ необходимо повсеместно создать курсы медицинской подготовки – эксперт
России нужно уделять больше внимания подготовке военных медиков, которые могли бы спасать жизни солдат спустя короткое время после ранения.
Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил руководитель проекта «Дружина», волонтер Денис Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ткаченко предложил более активно вести подготовку по тактической медицине на базе государственных учреждений.
«То, что в НАТО уделяют очень много времени на подготовку, о чем говорит? О том, что 70% потерь – это потери, когда человека не смогли донести, довезти и оказать ему помощь. Британцы, США, Израиль очень много времени этому уделяют, соответственно, минимизируют свои потери, потому что это деморализует личный состав.
Поэтому нам, по-хорошему, тоже нужно что-то подобное внедрять на уровне государства, чтобы люди относились ответственно. Также, как при ДОСАФах раньше шла плотная работа с населением, у нас так же должно быть. Есть государственные организации, их сотрудники должны сейчас в условиях СВО проходить элементарную подготовку», – заявил Ткаченко.
Спасибо!
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