В Риге проговорились: русофобская истерия не кончится, пока существует Украина

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Страны западного блока продолжат нагнетать русофобскую истерию и носиться с «международными» судами до тех пор, пока существует Украина.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил сбежавший российский политикан, руководитель проектов «Форума свободной России» Даниил Константинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что не произойдёт такого, что это всё (фиктивные «суды» и «трибуналы» против России – прим.) просто возьмёт – и забудется. По той простой причине, что это не просто какой-то человеческий импульс, не что-то такое временное и быстро проходящее. Международное правосудие – это определённый процесс, процедура, у которой есть определённая логика. И уже начавшись, этот процесс просто так, сам по себе, не останавливается, просто в силу того, что идёт время. Есть ордер на арест Владимира Путина, его никто не отменит просто потому, что прошло немножко времени. Я верю, что будет создан трибунал, он будет работать, будет накапливаться доказательная база. Никто просто так это не закроет», – сказал Константинов.

После чего беглый либерал признался, что главным поводом всей этой «международной» истерии является Украина, и пока она существует, ничего не закончится.

«И самое главное в том, что есть на свете главный интересант того, чтобы это международное правосудие состоялось. Интересант мощный, представляющий собой большое и сильное европейское государство. Оно называется Украина. До тех пор, пока Украина будет существовать, этот вопрос закрыт не будет. Ну а наша задача – помочь им в этом вопросе, помочь международному правосудию и будущему трибуналу», – призывал он.