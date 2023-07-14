В родном городе Зеленского дроны уничтожили склад и ангар с техникой

Игорь Шкапа.  
14.07.2023 08:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 964
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Ночь российские ударные дроны поразили объекты в Днепропетровской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили местные власти, признав попадания.

Ночь российские ударные дроны поразили объекты в Днепропетровской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так, около двух часов ночи глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем тг-канале, что в городе звучат взрывы и призвал местных жителей ничего не снимать.

«Ночью враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками – 6 «Шахедов» сбили наши защитники из ПВК «Восток». К сожалению, в Кривом Роге есть попадания. Одно попадание – по коммунальному предприятию. На его территории уничтожено одно админздание, бокс для хранения техники, 7 единиц автотранспорта, повреждены 3 административных здания. Также попадание в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожары ликвидированы», – написал Вилкул.

А глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак выложил снимки разрушений и тушения пожара.

Он добавил, что удар был нанесен и по Синельниковскому району.

«По Великомихайловской общине [противник] попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали», – отметил Лысак

При этом в Воздушном командовании ВСУ утверждают, что ночью сбили 16 из 17 дронов над Украиной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть