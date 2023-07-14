В родном городе Зеленского дроны уничтожили склад и ангар с техникой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ночь российские ударные дроны поразили объекты в Днепропетровской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили местные власти, признав попадания.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Так, около двух часов ночи глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем тг-канале, что в городе звучат взрывы и призвал местных жителей ничего не снимать.

«Ночью враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками – 6 «Шахедов» сбили наши защитники из ПВК «Восток». К сожалению, в Кривом Роге есть попадания. Одно попадание – по коммунальному предприятию. На его территории уничтожено одно админздание, бокс для хранения техники, 7 единиц автотранспорта, повреждены 3 административных здания. Также попадание в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожары ликвидированы», – написал Вилкул.

А глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак выложил снимки разрушений и тушения пожара.

Он добавил, что удар был нанесен и по Синельниковскому району.

«По Великомихайловской общине [противник] попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали», – отметил Лысак

При этом в Воздушном командовании ВСУ утверждают, что ночью сбили 16 из 17 дронов над Украиной.