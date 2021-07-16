В России аномальная жара увеличила смертность от ковида

16.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Смертность от ковида в России бьет прежние рекорды, поскольку страну накрыла аномальная жара.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная, отвечая на соответствующий вопрос.

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«К сожалению, сейчас у нас есть еще один неблагоприятный фактор. Волны сильной жары очень плохо влияют на состояние ослабленных людей. Прежде всего такая погода бьет по здоровью пациентов с хроническими заболеваниями и представителей старшего поколения. И они же входят в группу высокого риска тяжелых осложнений при заражении коронавирусом. Из-за этого может быть «наслоение», – сказала медик.

Она обратила внимание, что в 2010 году, когда в центральном регионе тоже стояла аномальная жара и было душно, врачи фиксировали избыточную смертность, связанную с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями центральной нервной системы.

«SARS-CoV-2 внес свой вклад в течение тех же сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, которые обострились из-за жары», – объяснила Пшеничная.