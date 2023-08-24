В России и мире обсуждают последствия крушения самолёта Пригожина

Спустя сутки после крушения самолета ЧВК «Вагнер» официального подтверждения гибели ее руководителей Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина пока нет. Все тела пассажиров разбившегося самолета были обнаружены еще вчера, но они сильно обгорели и пострадали во время крушения.

Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интернете появились первые версии катастрофы. По одной из них, взрывное устройство было заложено в отсек шасси, где и произошел взрыв. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

Западные СМИ и иноагенты продолжают разгонять версию удара российскими ПВО «по приказу Путина». Замечания военных экспертов о том, что на съемках местных жителей не видно трассионого следа ракеты, либералов не смущают.

Тем временем в России большинство симпатиков ЧВК «Вагнер» уже поверило в гибель ее командиров. К офисам компании в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске несут цветы и свечи, в других городах создают стихийные мемориалы.

Уткин и Пригожин были Героями России и должны быть похоронены в национальном пантеоне. Однако никто не забыл, что в июне эти люди стояли во главе вооруженного мятежа.

«Вопрос с похоронами Пригожина для властей очень неудобный. Для них лучше всего было бы похоронить его где-нибудь подальше от России, например – в Африке, но формальных оснований для этого нет. Поэтому сейчас, скорее всего, будут уговаривать семьи провести тихие и скромные похороны без всяких признаков протеста», – пишет лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов в своем тг-канале.

Политологи отслеживают и систематизируют разнообразные отклики на трагедию.

«Есть несколько первых реакций. Реакция первая – умеют у нас работать силовые структуры. Реакция вторая – действия конкурентов. Реакция третья – месть со стороны тех, кому наступил на мозоли, например, Украина… Каждый будет выбирать версию в зависимости от своих предпочтений. С высокой долей вероятности, это будет одна из тех смертей, которая так и останется нераскрытой», – считает политтехнолог Евгений Минченко.

Либеральный петербуржский политолог Михаил Виноградов дает несколько иную классификацию.

«Государственники: Наконец разгромлена июньская измена. Теперь заживем. Осторожные государственники: Мы думали, что июнь закончился – оказалось, что нет. Соловьевцы: Это они – нам это не выгодно. Негативисты: Режим опять обнажил свою сущность. И теперь пойдет до конца. Расследователи: ПВО и взрыв на борту – две очень разные версии, ведущие к двум очень разным подъездам. Конспирологи: Его там не было. Пацифисты: Устранена последняя преграда, и теперь самое время договариваться. Скептики: 23 августа показало, что договариваться особо не с кем», – пишет он.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов не вполне попадает в эти классификации. Он полагает, что за крушением самолета могут стоять спецслужбы Франции.

«В Африке идут важные для нас события. ЧВК «Вагнер» была нужна нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления. Врагов там хоть пруд пруди. И, конечно, убить двух зайцев – отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России – желанная цель. Тем более война на Украине не задалась для нашего западного противника», – заявил Алаудинов.

Аналитиков также волнует судьба «Вагнера». В СМИ уже называется возможное имя преемников – это сын Пригожина Павел, либо же командир операции по штурму Бахмута/Артемовска Антон Елизаров с позывным «Лотос». Но есть и скептики.

«В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать… Другое дело, что уж очень хороша сама идея. Из одной ЧВК может вылупиться другая, этакое преображение», – считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не считает, что гибель командиров сделала ЧВК менее опасной. «Вагнер» еще сильнее, чем раньше, «будет использован в качестве инструмента провокаций и шантажа», утверждает он.

К слову, в Сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие, будто бы часть лагеря «вагнеровцев» в Белоруссии уже сворачивается. Однако минские источники поясняют, что «музыканты» просто окапываются и маскируются из соображений безопасности.

А президент Украины Владимир Зеленский поспешил заявить, что Украина не причастна к крушению самолета в Тверской области.

«Когда Украина говорит, что она что-то НЕ ДЕЛАЛА, это в 99,9% случаев означает обратное. Могли бы быть некоторые сомнения, если бы Украина сказала, что она что-что СДЕЛАЛА, но вот, когда она что-то опровергает, при этом трогательно подмигивая, мол “ну, вы же понимаете, что мы просто не можем вот именно это признать публично”, то последние сомнения отпадают», – пишет в этой связи политолог Павел Данилин.

Либералы в очередной раз пугают Россию социальными катаклизмами, хотя и признают, что элита восприняла его гибель равнодушно.

«Пригожина никто не любил, но просто об этом не говорили открыто. Смерть Пригожина никак не меняет ничего в раскладе тотального страха политического класса. При этом «рассерженные патриоты» остаются обезглавленными, и отдельный вопрос — это возникновение спонтанного нового лидера из числа тех, кто ранее был вторым эшелоном. Сама атмосфера тотального страха может начать провоцировать людей на любые кулуарные действия. После минувшей ночи именно этот страх, который маскируется под лицемерное равнодушие и есть главный риск системы», – нагнетает журналистка Екатерина Винокурова.

«Для большинства элит Пригожин был сильнейшим раздражителем, кувалда вызывала у них не восхищение, а страх. Пригожин был сторонником мобилизационного общества, в котором представителям нынешних элит либо нет места, либо они будут оттеснены на глубокую периферию. Попытки Пригожина апеллировать перед своим июньским маршем напрямую к населению посредством поездок в регионы воспринималась этими элитами крайне тревожно. Переживать они не будут», – признает профессор ВШЭ Алексей Макаркин.