В России началось строительство нового боевого корабля

29.09.2021 14:27 (Мск), Москва, Михаил Рябов

Сегодня на Амурском судостроительном заводе был заложен очередной корвет проекта 20380. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Новый корабль получил имя «Бравый», в честь эскадренного миноносца времён русско-японской войны, который, несмотря на полученные боевые повреждения в ходе Цусимского сражения, смог выполнить задачи и спасти экипаж эскадренного броненосца «Ослябя».

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Корветы проекта 20380 и его модифицированные версии 20385 и 20386, разработанные специалистами конструкторского бюро «Алмаз», в настоящее время активно строятся на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре и заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Корабли данного проекта должны стать основой Военно-морского флота России в ближней морской зоне. Они предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесение ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.