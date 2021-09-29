Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
29.09.2021 14:27 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия
Просмотров:

В России началось строительство нового боевого корабля

Сегодня на Амурском судостроительном заводе был заложен очередной корвет проекта 20380. Об этом сообщает...

Сегодня на Амурском судостроительном заводе был заложен очередной корвет проекта 20380. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Новый корабль получил имя «Бравый», в честь эскадренного миноносца времён русско-японской войны, который, несмотря на полученные боевые повреждения в ходе Цусимского сражения, смог выполнить задачи и спасти экипаж эскадренного броненосца «Ослябя».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Корветы проекта 20380 и его модифицированные версии 20385 и 20386, разработанные специалистами конструкторского бюро «Алмаз», в настоящее время активно строятся на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре и заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Корабли данного проекта должны стать основой Военно-морского флота России в ближней морской зоне. Они предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесение ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть