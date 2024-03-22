В России настоящих предателей не найти. Надо искать недовольных Путиным – львовский профессор

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Найти среди населения РФ союзников для борьбы с государством практически невозможно.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил проректор Украинского католического университета (Львов) Мирослав Маринович, отсидевший при СССР срок за антисоветскую пропаганду и агитацию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Найти союзников в борьбе с путинским режимом как с авторитарным режимом намного легче. Мы уже видим, что есть много россиян, которые выступают против путинского режима именно как авторитарного режима. Но найти союзников в борьбе с Россией именно как Российской империей сейчас практически невозможно. И в этом большой вопрос российского народа», – сказал Маринович.

«Мы представляем себе, на каких условиях можно представить себе разрешение этого большого конфликта. Но я бы подчеркнул один очень важный момент – моральное покаяние. Германия не только потерпела поражение – она прошла через моральное покаяние, через катарсис. И это открыло двери к будущему этого народа. Если российский народ сумеет пережить этот самый катарсис, он откроет себе двери в будущее», – добавил Маринович.