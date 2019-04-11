В России обсуждают высадку американцев на Луну

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Программа возвращения американцев на Луну подразумевает выполнение военных задач, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«У американцев сейчас политическая задача высадить снова человека на Луну. Хотя я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость? Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», — сказал он в интервью, опубликованном на сайте издания «Комсомольская правда».

В то же время Рогозин отметил, что не имеет в виду использование Луны американцами в военных целях, хотя не исключает проведения американцами там экспериментов, которые могут представлять интерес для военных. Однако, главным образом, полеты к Луне могут использоваться США для отработки новых технологий, которые затем найдут применение в военной технике, отметил глава Роскосмоса.

«Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях. „Буран“ мы тоже создавали, в общем-то, под советскую военную программу», — сказал Рогозин.