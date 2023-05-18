В России получил срок мужчина, с ножом в руках защитивший ВС РФ от дискредитации

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В городе Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ) спор о российской военной операции на Украине закончился поножовщиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте Радужниского городского суда.

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«Как было установлено в ходе судебного следствия, компания мужчин употребляла алкоголь, находясь в кухне-гостиной квартиры. В какой-то момент разговор зашел о проведении специальной военной операции на территории Республики Украина, в ходе которого некоторые мужчины стали в грубой форме высказываться насчет русскоязычного населения и проведения специальной военной операции. В результате разговор перерос в словесной ссору, в ходе которой Ч., взял с поверхности стола, стоящего в вышеуказанном помещении, нож хозяйственного назначения, и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес им не менее трех ударов в правую затылочную область головы гр. С., и не менее одного удара в левую поясничную область слева туловища гр. С., чем причинил ему телесные повреждения, причинившее легкий вред здоровью. Продолжая свои противоправные действия подсудимый, подошел к гр.Б., и умышленно нанес ему вышеуказанным ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки слева, левого плеча и левого бедра, чем причинил ему тяжкий вред здоровью», – рассказали в суде обстоятельства дела.

Отмечается, что подсудимый вину свою признал и раскаялся в содеянном. При этом суд нашел следующие смягчающие обстоятельства: малолетний ребенок у подсудимого, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида и отца с инвалидностью 1-й группы, принесение извинений потерпевшим, которые приняли потерпевшие и простили подсудимого.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал противоправность поведения потерпевших, которые публично дискредитировали использование ВС РФ.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщили в суде.

Пока приговор в законную силу не вступил.