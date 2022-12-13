В России появились истинные вышиватники

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посетила выставку, где была представлена обновленная карта России, которую вручную создали 198 мастериц-вышивальщиц и 2 мастера-вышивальщика.

Полотно размером 3×6,7 метра собрали из орнаментов традиционной народной вышивки. Фрагменты карты повторяют географические очертания субъектов РФ.

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«Во время презентации карты Валентина Матвиенко обратила внимание, что скоро карту придется дополнять», – сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

О том, как и когда Россия планирует восстановить контроль над Херсоном и другими территориями, оккупированными ВСУ, не уточняется.