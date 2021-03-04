В России появится новая уголовная статья за преступления в Интернете

04.03.2021, Москва, Максим Карпенко

В России ужесточат ответственность за так называемые «трэш-стримы» – видеотрансляции, в ходе которых происходят убийства, насилие и другие преступления.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушкова, для того, чтобы противостоять этому явлению, нужно ввести отдельную статью в Уголовный или Административный кодекс.

«Иногда высказывается точка зрения, что для борьбы с трэш-стримами не нужно дополнительного законодательства, что все уже есть в Уголовном ккодексе и в Кодексе об административных правонарушениях.

Однако, изучив эту проблему, мы пришли к выводу, что это не вполне так. Дело в том, что наша задача – предупредить совершение преступлений, которые могут совершаться и совершаются в трэш-стримах. Кстати, со времени нашего прошлого обсуждения произошла еще одна смерть в прямом эфире в Смоленске.

Наша задача – не только обеспечить наказание после совершения преступления, а создать условия для того, чтобы трэш-стримы не были источником преступлений.

В связи с этим, в ходе состоявшихся в рамках рабочей группы дискуссий, у нас наметилось два направления работы. Первое – это дополнение в существующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации и КоАП, и второе направление, которое представляется исключительно важным, это введение в Уголовный кодекс самостоятельной статьи, которая устанавливала бы ответственность за трэш-стримы. Данная статья будет включать в себя признаки состава преступления, которое может быть совершено или совершается во время трэш-стрима. Мы считали бы нужным выделить треш-стримы в отдельный состав.

Нам это представляется важным, поскольку невозможно подвести трэш-стримы под уже существующие статьи, например, под такую как хулиганство, потому что трэш-стрим – это новое, самостоятельное явление.

Они имеют намеренно публичный характер и являются средством получения доходов. Более того, это преступление транслируется на многомиллионную аудиторию. Поэтому мы исходим из того, что трэш-стрим должен быть выделен в отдельный состав преступления», – заявил Пушков.