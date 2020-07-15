В России прикроют лазейку для усыновления детей содомитами

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Ряд сенаторов Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект запрещающий заключать браки и усыновлять детей парам одного пола, даже если один из участников подобного союза сменил пол.

Разработчики законопроекта сообщили, что тот стал возможен благодаря изменениям в Конституцию России.

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Авторами документа стали глава Временной комиссии Совета федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова. Его актуальность состоит в том, что на сегодняшний день в России запрещены однополые браки, но на сменивших пол этот запрет не распространяется.

В двух словах идею нового законопроекта можно сформулировать так: «По своей воле лишили себя возможности к размножению – забудьте о детях».

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», – прокомментировала законодательную инициативу ее автор Елена Мизулина.