В России создано первое «министерство счастья»

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Новый губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил разделить местное министерство труда и социальной защиты населения на два: минтруда и министерство семейной политики и благополучия общества.

Об этом сообщает сайт Vostok.Today, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, это есть министерство счастья.Мне важно символическое обозначение оптимизма в министерстве социального благополучия и семейной политики. Не социальной защиты, не решения проблем социальных, а именно создания благополучного общества и благополучной семейной политики», – сказал Солодов.

Инициатива губернатора не встретила поддержки у жителей полуострова, которые оставили много язвительных комментариев в соцсетях.

Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский считает, что реформировав министерство, местное правительство фактически сняло с себя миссию по социальной защите людей.

«Раньше семья, попавшая в трудную ситуацию, могла обратиться за помощью, потребовать её. А сейчас такая семья за чем обратиться? За счастьем?», – сказал Пучковский.

Он считает, сюжет с «министерством счастья» проявлением пиара нового молодого губернатора, который получил образование в Институте политических наук в Париже, Депутат окасается за судьбу края после того, как все ключевые посты в правительстве также получили пиарщики.

В 2016 году после поездки в Арабские Эмираты создать министерство счастья в России предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.