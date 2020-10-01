01.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Местная власть, Политика, Россия
Просмотров:

В России создано первое «министерство счастья»


Новый губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил разделить местное министерство труда и социальной защиты населения на два: минтруда и министерство семейной политики и благополучия общества.

Об этом сообщает сайт Vostok.Today, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По сути, это есть министерство счастья.Мне важно символическое обозначение оптимизма в министерстве социального благополучия и семейной политики. Не социальной защиты, не решения проблем социальных, а именно создания благополучного общества и благополучной семейной политики», – сказал Солодов.

Инициатива губернатора не встретила поддержки у жителей полуострова, которые оставили много язвительных комментариев в соцсетях.

Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский считает, что реформировав министерство, местное правительство фактически сняло с себя миссию по социальной защите людей.

«Раньше семья, попавшая в трудную ситуацию, могла обратиться за помощью, потребовать её. А сейчас такая семья за чем обратиться? За счастьем?», – сказал Пучковский.


Он считает, сюжет с «министерством счастья» проявлением пиара нового молодого губернатора, который получил образование в Институте политических наук в Париже, Депутат окасается за судьбу края после того, как все ключевые посты в правительстве также получили пиарщики.

В 2016 году после поездки в Арабские Эмираты создать министерство счастья в России предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть