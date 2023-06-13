В России вскрыта агентурная сеть украинской военной разведки

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В РФ задержаны агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своем официальном сайте сообщает ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса – граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры – железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине», – отмечается в сообщении.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения. Кроме того, изъято 150 тысяч долларов США.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», – уточнили в ФСБ.