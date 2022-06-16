В Ростове-на-Дону приговорили к 20 годам главаря крымских террористов

16.06.2022  20:34 (Мск), Ростов-на-Дону
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Терроризм


Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о подготовке теракта в одном из образовательных учреждений Симферополя.

Организатору дали 20 лет тюрьмы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о подготовке теракта в...

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Нападение на учреждение образования готовили двое сторонников ИГИЛ (признанная в России террористической организация). Одному на тот момент было 29 лет, другому – 22. Самодельное взрывное устройство один из подельников хранил у себя дома. После теракта оба планировали отправиться в Сирию воевать на стороне ИГИЛ.

Осуществить задуманное у них не вышло. В апреле прошлого года сотрудники ФСБ задержали обоих. При обыске у них нашли компоненты для изготовления самодельных бомб с поражающими элементами и взрывчатку. В мобильных телефонах у задержанных находились инструкции по производству взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

Уголовное дело против организатора покушения возбудили по 8 статьям: содействие террористической деятельности, покушение на совершение теракта, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное хранение взрывчатых веществ, публичные призывы к терроризму и экстремизму, покушение на участие в деятельности террористической организации.

По всем статьям он признан виновным и первые 5 лет из 20 лишения свободы проведет в тюрьме. Также суд назначил штраф в 300 тысяч рублей.

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